Sommerferien-Ende und AirPower sorgen für viel Verkehr in der Steiermark

Am Wochenende soll auf Steiermarks Straßen ordentlich etwas los sein.

Veröffentlicht am 5. September 2024, 15:58 / ©Montage: 5 Minuten & BMLV/Daniel Trippolt

In sechs Bundesländern und Teilen Deutschlands gehen diese Woche die Sommerferien zu Ende. Die damit verbundenen Rückweisewelle kann auf den üblichen Reiserouten für Verzögerungen und Staus sorgen. Dies gilt insbesondere für die Grenzübergänge von Slowenien und Ungarn, für die bekannten Nord-Süd-Reiserouten wie A 9 Pyhrn-, A 10 Tauern-, A 12 Inntal- und A 13 Brennerautobahn bzw. bei der Ausreise A 8 Innkreisautobahn bei Suben.

Verzögerungen wegen Großevent in Zeltweg

Morgen Freitag findet in Zeltweg die AirPower 2024 statt. Die Anreise sorgt erfahrungsgemäß zwischen 7 und 9 Uhr für Verzögerungen, bei der Abreise ist ab 17 Uhr jeweils mit mehr Fahrzeit zu rechnen. An- und Abreise erfolgen zum überwiegenden Teil über die S 36 Murtal Schnellstraße. Parkflächen gibt es rund um Judenburg. Ein eigener Parkplatz steht darüber hinaus an der S 36 bei Kraubath bereit.