Demo am Samstag: Hier kommt es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen

Am 7. September findet eine Demonstration in Klagenfurt statt. Alle Innenstadt-Linien der KMG Busse sind betroffen.

Am Samstag, dem 7. September 2024 kommt es in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16 Uhr zu einer Demonstration in der Klagenfurter Innenstadt. Es sind zwar keine Umleitungen für die KMG Busse vorgesehen, mit kurzen Anhaltungen ist jedoch zu rechnen. Es sind alle Linien und Haltestellen in der Innenstadt betroffen.

Demonstrationsroute

Die Route führt vom Pfarrplatz vor der Kirche St. Egid über mehrere zentrale Straßen von Klagenfurt, darunter die Theatergasse, Ursulinengasse und Heiligengeistplatz, bis zum Neuen Platz, wo eine etwa 15-minütige Kundgebung stattfindet. Danach geht es weiter durch die Kramergasse, zum Alten Platz sowie zur Bahnhofstraße, bevor die Strecke über die Waaggasse und den Heuplatz zurück zum Ausgangspunkt am Pfarrplatz führt.

©Stadtwerke Klagenfurt Demonstrationsroute

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.09.2024 um 16:39 Uhr aktualisiert