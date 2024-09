„Anschlag“ statt „Ausschlag“: Missverständnis sorgte für Polizeieinsatz

Wegen eines Missverständnisses kam es heute zu einem Polizeieinsatz bei einem Einkaufszentrum in Vöcklabruck.

Veröffentlicht am 5. September 2024, 16:42

Kurz nach 10 Uhr erfolgte die Anzeige bei der Polizei, dass in einem Einkaufszentrum im Bezirk Vöcklabruck eine vermummte Person wahrgenommen wurde. Die Polizei konnte die Person sogleich am obersten Parkdeck ausfindig machen. Eine sofortige Personsdurchsuchung verlief negativ. In weiterer Folge wurde die Person als ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, offensichtlich taubstumm und amtsbekannt, identifiziert. Der Mann wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Polizei Vöcklabruck gebracht.

Einkaufszentrum wurde durchsucht

Währenddessen wurde das EKZ durch sachkundige Organe der Polizei durchsucht. Um 11:41 Uhr konnte letztendlich Entwarnung gegeben werden. Die Erhebungen ergaben, dass sich der Mann bereits mit einem Schlauchschal vermummt ein Paket abholen wollte. Bevor er dies tun konnte, wurde der 34-Jährige von einem Sicherheitsdienst aufgrund der Vermummung angehalten.

Missverständnis sorgte für Einsatz

Der Mann schrieb dem Sicherheitsdienst zur Erklärung die Worte „Paket – abholen – Ausschlag“ auf den mitgeführten Notizblock. Dieses Wort „Ausschlag“ dürfte vom Sicherheitsdienst als das Wort „Anschlag“ gelesen worden sein, weswegen die Anzeige so an die Polizei kommuniziert wurde. Nach der Befragung des Mannes konnte sich dieses Missverständnis klären. Die Ermittlungen sind somit abgeschlossen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.09.2024 um 17:21 Uhr aktualisiert