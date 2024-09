Verkehrsbilanz: In diesem Bundesland gab es die meisten Staus

Allgemein betrachtet gab es gegenüber den Vorjahren nur wenig Veränderungen. Die hauptbelasteten Transitrouten stehen in den Rankings wieder ganz vorne. “Allerdings blieben Autofahrer in diesem Sommer vor dauerhaften Nadelöhren im Straßennetz verschont. Wirkliche Stau-Hot-Spots ließen sich nicht ausmachen. Megastaus von mehr als 10 Kilometern waren selten”, analysieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Gezählt wurden, wie auch in den vergangenen Jahren, Staus mit einer Länge von mehr als 1,5 Kilometern bzw. Verzögerungen von mindestens 15 Minuten an den Samstagen und Sonntagen während der Ferien in Österreich.

In diesem Bundesland gab es die meisten Staus

Wie schon 2023 war Tirol mit 22,03% der Staus wieder staureichstes Bundesland, gefolgt von Salzburg mit 19,67%. In Tirol verloren Urlauber über die Fernpassstrecke (B179), immerhin 8,22% der österreichweiten Staus, großteils durch Überlastung die meiste Zeit.

Salzburg auf Platz 2

In Salzburg konnte man den Bereich der Tunnelsanierungen zwischen Golling und Werfen auf der A10 durch die Öffnung der zweiten Tunnelröhre über den Sommer zwar entschärfen, Blockabfertigungen vor Tunnels blieben aber im weiteren Verlauf nicht aus. Auf die A10 entfielen die zweitmeisten Staus im Ranking der Straßenzüge.

Plätze 3 und 4

Platz drei und vier belegten die Steiermark (18,44%) und Oberösterreich (14,51%). Dabei spielt die Achse vom oberösterreichischen Grenzübergang bei Suben (A8) zum steirischen Grenzübergang bei Spielfeld (A9) eine Rolle. Von deutschen Reisenden wird diese Verbindung gerne genutzt. Im Zuge dessen belegt die A9 mit 16,08% Platz 1 im Ranking der Verbindungen. Staus gab es vermehrt vor Gegenverkehrs-, als auch vor Tunnelbereichen.

Kärnten und NÖ bilden Schlusslicht

Kärnten verzeichnete 11,63% der Staus. Diese sind vor allem auf die Grenzwartezeiten vor dem Karawankentunnel zurückzuführen. Die 9,00% der Staus in NÖ verteilten sich über das ganze Bundesland

Das waren die häufigsten Stau-Ursachen

Hauptursache der Staus war Überlastung mit 36,54%, mit einer geringfügigen Steigerung zum Vorjahr von unter einem Prozent. Bei den unfallbedingten Staus gab es einen relevanten Rückgang von etwa 5%. (2023: 35,20%, 2024: 30,07%). Baustellen erwiesen sich heuer als relevanter als noch im Vorjahr (2023: 7,26%, 2024: 11,36%) Wobei dauerhafte, stark verkehrseinschränkende Engstellen, Stau-Hot-Spots also, vermieden werden konnten. Eine nähere Betrachtung verdient sich die Statistik über defekte bzw. brennende Fahrzeuge als Stauursache. Österreichweit verzeichneten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen zwar einen leichten Rückgang, von 2023: 10,61%, auf 2024: 8,57%, auf den Haupttransitrouten A9 (16,30%) und A10 (20,00%) erfährt diese Stauursache aber eine andere Gewichtung. Alleine die Salzburger Stauberater machten an den Wochenenden 35 Fahrzeuge wieder flott und erhielten die Tauern Autobahn so weitgehend zweispurig. Schlussendlich fielen auch noch Grenzkontrollen mit 7,34% zu Buche. Diese machten sich besonders im Rückreiseverkehr bemerkbar. Am längsten stand man bei der Einreise nach Österreich vor dem Karawankentunnel (A11) in Kärnten und vor Spielfeld (A9) in der Steiermark.

Verschnaufpause auf der A10 über den Sommer

“Das Stauaufkommen rund um die Tunnelsanierungen auf der A10 hielt sich über den Sommer in Grenzen”, zeigt sich Lena Pirker vom Salzburger Club erfreut. “Durch die zweispurige Verkehrsführung in zwei Tunnels konnten Megastaus wie zu Pfingsten verhindert werden.” Anteil daran hatten auch die Stauberater, Vater und Sohn Thaler. Sie leisteten an den Wochenenden 35 Pannenhilfen. Alleine am Samstagvormittag, 03.08., machte Herbert Thaler auf dem kurzen Abschnitt zwischen Hallein und Kuchl fünf Fahrzeuge wieder flott. Der Wermutstropfen: Ab 10. September werden Tunnels wieder im Gegenverkehr geführt. “Im Berufsverkehr steht uns noch ein staureiches Jahr bis nächsten Juni bevor”, so Lena Pirker.

Straßensperren nach Unwettern

„Auffällig häufig kam es über den Sommer zu Straßensperren nach Unwettern. Die Urlaubssaison begann mit Verkehrseinschränkungen auf der Pyhrn Autobahn (A9), die nach Erdrutschen zwischenzeitlich gesperrt oder nur eingeschränkt befahrbar war. Unwetterereignisse hinterließen dann über den ganzen Sommer in fast allen Bundesländern ihre Spuren im Straßennetz. Auch wichtige Verbindungen waren betroffen, wie die Arlbergpassstraße zwischen Vorarlberg und Tirol. Wegen der Aufräumungsarbeiten mussten teilweise großräumige Umleitungen in Kauf genommen werden“, resümieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen abschließend.