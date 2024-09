Erneuerung des Wassernetzes: Bauarbeiten beginnen nächste Woche

Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen, höchste Qualität und deren Kontrolle sind der Stadtwerke Klagenfurt AG als Wasserversorger in Klagenfurt und darüber hinaus besonders wichtig. Mit einer durchschnittlichen Tagesförderung von rund 24.000 Kubikmetern wird die Wasserversorgung der Landeshauptstadt mit bestem Trinkwasser über mehr als 1000 Kilometer Leitungen sichergestellt.

Bauarbeiten in der Keutschacher Straße Ost

Daher steht die Erneuerung und Erweiterung der Infrastruktur des Unternehmens – vor allem in den Bereichen Strom, Fernwärme, Wasser und Telekommunikation – im Fokus der Investitionen, um den Versorgungsauftrag auch in Zukunft gewährleisten zu können. Mit Dienstag, 10. September 2024, beginnen die Bauarbeiten am Klagenfurter Wassernetz in der Keutschacher Straße Ost.

Leitungen werden erneuert und Hauswasseranschluss wird getauscht

Die bestehende Hauptwasserleitung aus dem Jahr 1967 wird auf einer Länge von rund

320 Metern erneuert, auch ein Hauswasseranschluss wird ausgetauscht. Aus diesem Grund kommt es zur Fahrbahnverengung und damit zu Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich Rosentaler Straße/Keutschacher Straße und in der Keutschacher Straße Richtung Westen bis Höhe Gendarmeriestraße 28.

Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Dezember

Die Grabungsarbeiten werden abschnittsweise durchgeführt. Die Zu- und Abfahrten sowie die Zugänge zu den einzelnen Grundstücken sind jederzeit gewährleistet, Fußgänger werden gesichert am Baustellenbereich vorbeigeleitet. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Dezember 2024.