Kollision in Gleisdorf: Rennradfahrer prallen gegen Feldhäcksler

Am heutigen Donnerstagnachmittag, dem 5. September 2024, ereignete sich auf der Steinbergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Rennradfahrer verletzt wurden. Der Unfall geschah gegen 15 Uhr, als ein 50-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Weiz mit einem Feldhäcksler in Richtung Urscha unterwegs war. Ein vorausfahrender 65-jähriger Traktorfahrer mit eingeschalteter oranger Drehleuchte begleitete das Gespann.

Beide Rennfahrer ins LKH Weiz eingeliefert

Zur gleichen Zeit fuhr eine Gruppe von acht Rennradfahrern in die entgegengesetzte Richtung. Nach dem Passieren des Traktors kam es in einer Rechtskurve zu einer Kollision. Ein 73-jähriger Radfahrer prallte aus bislang ungeklärter Ursache seitlich gegen das linke Vorderrad des Feldhäckslers und stürzte. Auch ein hinter ihm fahrender 77-jähriger Radfahrer stürzte in Folge des Unfalls. Beide Verletzten wurden mit unbestimmtem Schweregrades in das LKH Weiz eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.