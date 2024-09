Nachhaltig: Das 48er-Mistfest findet bald in Wien statt

Im Mittelpunkt stehen auch heuer wieder Information und Unterhaltung am Mistplatz in Hernals – mit Infoständen, Kinderflohmarkt, Ausstellungen, und Live-Musik. „Das Angebot richtet sich an Groß und Klein und reicht von -nützlichen Klimaschutz-Tipps für den Alltag, über Kreislaufwirtschaft bis hin zu Klima-Bildungsthemen beim Klima-Campus-Stand! Mit dabei ist auch wieder unsere große Klima-Tour. Darüber hinaus gibt es viele Attraktionen und ein buntes Musikprogramm“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Verantwortungsvoll und nachhaltig

Das Prädikat ÖkoEvent steht für die Vermeidung von Abfällen, ein optimales Abfallmanagement, den sorgsamen Umgang mit Wasser und Energie, die Verwendung von Produkten aus der Region und aus ökologischer Erzeugung, das Bevorzugen von Produkten aus fairem Handel und die umweltfreundliche Mobilität rund um die Veranstaltung. So ist das Mistfest öffentlich gut zu erreichen und auch für Fahrräder stehen Abstellplätze zur Verfügung.

Bühnenprogramm Samstag, 14. September 2024

10:00 Uhr: Kinderflohmarkt

13:00 Uhr: Besuchs- und Therapie-Begleithunde des Samariterbundes

14:15 Uhr: Michael Klammer & Band

15:30 Uhr: Dennis Jale & Niddl „Rock´n´Roll Summer Splash“

16:45 Uhr: R.ock l.n P.eace „In Memoriam of the Superstars“ Sonntag, 15. September 2024

10:00 Uhr: Kinderflohmarkt

13:00 Uhr: SK Rapid Autogrammstunde

14:15 Uhr: Harold Taylor

15:30 Uhr: Ina Regen „40…und weiter“

16:45 Uhr: Domenico Limardo & Erik Arno „Il Duo Italiano“

Freier Eintritt zum bunten Unterhaltungsprogramm

An beiden Tagen werden von 9 bis 18 Uhr Informationen über das Serviceangebot der 48er, anderer Abteilungen der Stadt Wien und weiterer Institutionen geboten. Die ausgestellten Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der 48er sind vor allem für die Kinder eine besonders beliebte Attraktion. Besucherinnen und Besucher können aber auch beim 48er-Tandler-Outlet und 48er-Fanshop einkaufen, von 10 bis 12 Uhr Schnäppchen beim Kinderflohmarkt ergattern oder beim Mistquiz ihr Wissen zu Abfall- und Umweltthemen testen.