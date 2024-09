Erfolg für die TU Graz: Zwei Spitzenforscherinnen erhalten ERC-Förderung

Fariba Karimi vom Institute of Interactive Systems and Data Science (links) und Maria Eichlseder vom Institut für Angewandte Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnologie der TU Graz.

Die beiden Wissenschaftlerinnen widmen sich in ihren Projekten brisanten Themen: Eichlseder forscht an effizienteren Verschlüsselungssystemen ohne Schlüssel, während Karimi den Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf Diskriminierung in sozialen Netzwerken untersucht.

Hightech-Verschlüsselung und faire KI

Maria Eichlseder entwickelt innovative Verschlüsselungssysteme, die ohne Schlüssel auskommen und dabei ressourcenschonender und sicherer arbeiten. Diese sogenannte schlüssellose Kryptografie ist ein hochaktuelles Forschungsthema, besonders im Kontext von Quantencomputern. Eichlseders Ziel: Sicherheitslücken schließen und gleichzeitig den Energieverbrauch solcher Systeme deutlich reduzieren. Fariba Karimi hingegen nimmt soziale Online-Netzwerke ins Visier. Sie untersucht, wie Künstliche Intelligenz zur Verstärkung von Diskriminierung und sozialer Ungleichheit beiträgt. In ihrem Projekt „NetFair“ entwickelt sie faire Algorithmen, die diese Verzerrungen abbauen und mehr Gerechtigkeit in digitalen Netzwerken schaffen sollen.

Große Anerkennung für Frauen in der Wissenschaft

Vizerektorin Andrea Höglinger ist begeistert: „Die ERC Starting Grants für Eichlseder und Karimi unterstreichen die Bedeutung der TU Graz als Spitzenstandort für IT-Sicherheit und Künstliche Intelligenz.“ Besonders stolz zeigt sie sich darauf, dass sich zwei Frauen in einem hart umkämpften Wettbewerb durchgesetzt haben. Ein starkes Zeichen für die Förderung von Frauen in der Wissenschaft!

ERC Starting Grant: Ein Förderpreis mit Gewicht

Der ERC Starting Grant ist eine der begehrtesten Förderungen in der EU und wird an aufstrebende Forscher vergeben. Insgesamt wurden in diesem Jahr 494 Grants verteilt, 24 davon gingen an österreichische Einrichtungen – zwei davon an die TU Graz.