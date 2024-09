Teppich als Turbo: Biker flitzen ungestraft durch Radarzone

Jemand hat seinen Teppich beim Radar in Faak vergessen.

Veröffentlicht am 5. September 2024

Dieses Jahr findet von 3. bis 8. September 2024 zum 26. Mal die European Bike Week am Faaker See statt. Rund 100.000 Bikefans kommen zusammen, um ihrer größten Leidenschaft nachzugehen. Auch für Unterhaltung ist wie immer bestens gesorgt. Auch in Velden gibt es heuer insgesamt vier Event-Areas mit Top-Entertainment.

„Lady Biker Day“

Im Harley-Village sind viele Harley-Davidson Händler vor Ort. Es gibt Demo Rides für die Besucher und einige Konzerte. Gestern, 4. September konnten die Frauen den „Lady Biker Day“, welcher zum zweiten Mal stattgefunden hat, auch ohne Bedenken gut nutzen, den geblitzt wurden sie vermutlich nicht.

Vermisst du deinen Teppich?

Vermisst du eventuell deinen Teppich? Keine Sorge, er ist nicht verloren – er hängt über dem Radar nach der Shell-Tankstelle in Faak. Für die vielen Motorradfans ist das eine willkommene Gelegenheit, denn sie konnten ohne Bedenken vorbeizuflitzen. Die Polizei wird sich womöglich fragen, warum es auf einmal so wenige Strafen gibt. Wer hätte gedacht, dass ein Teppich so hilfreich sein könnte.

