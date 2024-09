58-Jähriger Biker bei Sturz verletzt – Freunde leisten Erste Hilfe

Der Wiener fuhr gegen 11.55 Uhr in einer Gruppe von Motorradfahrern die Schanzsattelstraße in Richtung Stanz in der Steiermark. „Bei Straßenkilometer 18,9 kam er auf der nassen Fahrbahn vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz“, teilen die Beamten mit. Das Motorrad überschlug sich und kam auf dem Fahrer zu liegen. „Seine Motorradfreunde befreiten den Verletzten und leisteten Erste Hilfe. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in das LKH Bruck an der Mur eingeliefert“, heißt es abschließend seitens der Polizei.