Champions League: Exklusiver Fan-Sektor für die Kärntner reserviert

Veröffentlicht am 5. September 2024, 19:59 / ©Helmar Lipautz

Kärnten spielt in der Champions League! Dank der im Wörthersee Stadion ausgetragenen UEFA Champions League-Heimspiele von Österreichs Fußballmeister Sturm Graz erlebt Kärnten gleich mehrere weitere große Fußballfeste – verbunden mit internationaler Aufmerksamkeit. Über 22.000 Karten sind bereits im sogenannten Blindverkauf für die zumindest vier Heimspiele der Blackies weg. Und damit auch Kärntner Fußballfans die Möglichkeit haben, bei den Heimspielen von Sturm im Wörthersee Stadion mit dabei sein zu können, hat Landeshauptmann Peter Kaiser mit Sturm Graz-Präsident Christian Jauk eine Kooperation getroffen.

900 Tickets nur für die Kärntner Fans

„Es wird bei den Heimspielen von Sturm Graz einen eigenen Kärnten-Sektor geben. 900 Tickets sind speziell für den Kauf von Kärntner Fans reserviert. Damit sichern wir Kärntner Fans ein unvergessliches, exklusives Champions League-Erlebnis“, so Landeshauptmann Peter Kaiser, der dem Sturm-Präsidenten für sein großzügiges Entgegenkommen dankt und die freundschaftliche Verbundenheit hervorhebt.

Enorme Bedeutung für Kärnten

Kaiser verweist auch auf die enorme Bedeutung der UEFA Champions League-Spiele von Sturm im Wörthersee Stadion für das Bundesland Kärnten: „Kärnten spielt in der Champions League. Millionen TV-Zuschauer und noch mehr über die Social-Media-Kanäle der Fußballstars werden tolle Bilder aus und von Kärnten zu sehen bekommen.“

„Wir freuen uns auf gemeinsame Fußballfeste“

Christian Jauk betont: „Wir schätzen die Gastfreundschaft und hochprofessionelle Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten sowie den Verantwortlichen des Stadions in Klagenfurt ungemein und freuen uns sehr, hier unsere Partien in der Königsklasse des Fußballs zu spielen. Deshalb ist es uns ein Anliegen, der Kärntner Bevölkerung mit dem eigenen Sektor die Möglichkeit zu geben, die Spiele live im Stadion zu verfolgen. Wir freuen uns auf gemeinsame Fußballfeste in den kommenden Monaten!“

Ersten Spieltage finden von 17. bis 19. September statt

Der erste Spieltag in der neuen CL-Saison findet vom 17. bis 19. September 2024 statt. Mit Red Bull Leipzig kommt der aktuell Führende der deutschen Bundesliga inklusive österreichischer Nationalteamspieler wie Christoph Baumgartner und Xaver Schlager nach Kärnten. Dazu mit dem FC Girona das Sensationsteam aus der spanischen La Liga, das bis knapp vor Saisonende mit Real Madrid und FC Barcelona um den Meistertitel mitgespielt hat. Auch Sporting Lissabon und FC Brügge sind Gegner, die für besonders attraktiven Fußball stehen.

Abos im Preis von 299 Euro

Abgewickelt wird der Verkauf der für Kärnten reservierten Karten für die UEFA Champions League-Spiele über die von Landessportdirektor Arno Arthofer geleitete Kärnten Sport Koordination. „Jeder Kärntner Sportverein hat die Möglichkeit, zwei Abos zum Preis von jeweils 299 Euro käuflich zu erwerben. Diese Tickets gelten für alle vier UEFA Champions League-Heimspiele im Klagenfurter Wörthersee Stadion“, zeigt sich auch Arthofer über die besondere Aktion erfreut. Der Ticket-Erwerb erfolgt nach dem Prinzip „first come, first serve“.