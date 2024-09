Schauspielhaus Graz startet in die neue Spiel-Saison

Das Schauspielhaus Graz startet am Samstag, dem 7. September 2024, in die neue Spielzeit mit einem besonderen Programm. Um 20 Uhr findet im Salon eine Lesung von Thomas Köck statt. Der renommierte Dramatiker präsentiert aus seinem Werk „Chronik der laufenden Entgleisungen“. Dieses Stück entstand als Auftragswerk des Schauspielhauses Graz und des Schauspielhauses Wien und wird am 22. September 2024 in Graz sowie am 26. September 2024 in Wien uraufgeführt. Nach der Lesung gibt es ein Gespräch mit Thomas Köck und der Regisseurin Marie Bues, moderiert von Klaus Kastberger vom Literaturhaus Graz.

Schauspielhaus Graz lädt zum Warm-up

Am 14. September 2024 lädt das Schauspielhaus Graz zu einem „Warm-up“ ein. Ab 13 Uhr können Besucher bei einer öffentlichen Generalprobe die letzten Vorbereitungen für die neue Saison erleben. Von 15 bis 18 Uhr bietet ein interaktiver Parcours durch das Schauspielhaus Einblicke in die Arbeit hinter den Kulissen und in die kommende Spielzeit. Um 20 Uhr beginnt die große Warm-up-Show, bei der das Ensemble Highlights der Saison präsentiert. Anschließend findet ab 21.15 Uhr eine Party mit der Pop-Band „Wallners“ und DJane Julia Caballera statt. Der Eintritt zur Party ist frei.

Mehrere Premieren-Highlights im September

Die Premieren am 20. und 21. September 2024 umfassen die österreichische Erstaufführung von „Mein Jahr der Ruhe und Entspannung“ nach dem Bestseller von Ottessa Moshfegh sowie das Theaterprojekt „Kafka | Heimkehr“, das sich mit Franz Kafkas Texten beschäftigt. Am 22. September 2024 folgt die Uraufführung von Thomas Köcks „Chronik der laufenden Entgleisungen“ im Rahmen einer Koproduktion mit dem Schauspielhaus Wien und in Kooperation mit dem steirischen herbst.