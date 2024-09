Steirerinnen feiern EM-Sieg: Österreichs Damen triumphieren in Korsika

Am vergangenen Sonntag krönten sich Antonia Missethan und Julia Rauch in Korsika zu den neuen Champions. Im Finale setzten sich die Steirerinnen in zwei Sätzen gegen Portugal mit 18:16 und 18:14 durch. Steiermark/Korsika Footvolley #goodnews

Am vergangenen Sonntag krönten sich Antonia Missethan und Julia Rauch in Korsika zu den neuen Champions. Im Finale setzten sich die Steirerinnen in zwei Sätzen gegen Portugal mit 18:16 und 18:14 durch.