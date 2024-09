Fürstenfeld wird größer: Fusion mit Söchau abgeschlossen

Veröffentlicht am 5. September 2024, 21:13 / ©Screenshot "google streetview"

Fürstenfeld hat bereits Erfahrung mit Fusionen: Seit 2015 sind Altenmarkt und Übersbach Teil der Stadt, nun folgt die Fusion mit Söchau. Mit dieser Entscheidung wird Söchau nach Altenmarkt und Übersbach der dritte Ortsteil von Fürstenfeld. Die Stadt erreicht damit die 10.000-Einwohner-Marke in gleich vier Ortsteilen und rückt in eine neue Liga auf.

Stadt erhält 1,4 Millionen Euro zusätzliche Ertragsanteile

Die Fusion bringt einen finanziellen Schub: Fürstenfeld profitiert von 1,4 Millionen Euro an zusätzlichen Ertragsanteilen, die durch die Überschreitung der 10.000-Einwohner-Marke fließen. Insgesamt erhält die Stadt nun jährlich über 11,2 Millionen Euro an Ertragsanteilen. Dieses zusätzliche Kapital ermöglicht umfassende Investitionen in die Infrastruktur der vier Ortsteile.

Söchau bekommt dringend benötigte Mittel

Söchau, das zuletzt mit erheblichen Finanzproblemen kämpfte, wird durch die Fusion mit frischem Kapital versorgt. Die Mittel werden nach Bedarf aufgeteilt, um notwendige Investitionen in die Gemeindestrukturen aller vier Ortsteile zu ermöglichen.

Fürstenfeld wird zu einer der größten Städte der Steiermark

Durch die Fusion rückt Fürstenfeld unter die 14 größten Städte der Steiermark auf. Diese neue Größenordnung stärkt die Position der Stadt als Wirtschaftsstandort und verbessert ihre Verhandlungsmöglichkeiten mit Förderinstitutionen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene.