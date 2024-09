Sonniger Freitag bringt bis zu 27 Grad nach Kärnten

Veröffentlicht am 5. September 2024, 21:46 / ©Leserfoto

Am Freitag erwartet Kärnten ein überwiegend sonnigen Tag nach einem nebligen Start. In den Vormittagsstunden lösen sich Nebel- oder Hochnebelfelder auf und lassen die Sonne durch. Der Nachmittag zeigt sich dann überwiegend sonnig, wobei Quellwolken über den Bergen in der Regel harmlos bleiben. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 23 und 27 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.