Täuschend echt: Betrüger fälschten Rechnung von Kärntner Firma

Bezirk Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 6. September 2024, 06:15 / ©5 Minuten

Bereits im Juli 2024 fälschten die bislang unbekannten Täter die Rechnung des Transportunternehmens und schickten sie per Mail an einen Geschäftspartner der Firma. „Lediglich die Kontonummer des Transportunternehmens wurde verändert“, heißt es seitens der ermittelnden Beamten. Die E-Mail-Adresse sah der des Transportunternehmens hingegen täuschend ähnlich. Und so überwies der Geschäftspartner den geforderten vierstelligen Betrag. Erst jetzt fiel der Betrug auf und wurde bei der Polizei angezeigt.