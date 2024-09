Großevent in der Steiermark: Airpower 2024 startet heute

Die AIRPOWER24 startet am heutigen Freitag.

Veröffentlicht am 6. September 2024, 06:23 / ©5 Minuten

Die zweitägige Flugschau Airpower 24 des Heeres, der Steiermark und Red Bull beginnt am Freitag mit einem Flug der Flying Bulls und eines tschechischen Gripen-Kampfjets. Über 200 Fluggeräte werden auch am Samstag zu sehen sein. Neben historischen Maschinen sind auch modernste Kampfjets der fünften Generation wie die US-Maschine F-35 Lightning II zu bestaunen. Für die Anreise der Fans stehen heuer noch mehr öffentliche Verkehrsmittel bereit.

Bundesheer und Einsatzkräfte sind vorbereitet

An beiden Tagen werden gesamt rund 300.000 Besucher erwartet. Aufgrund des großen Besucherandrangs werden längere Wartezeiten und Verzögerungen im Verkehr erwartet. Bundesheer und Einsatzkräfte seien sowohl auf das Verkehrsaufkommen als auch auf Störaktionen durch Klimaschützer oder im Bereich Sicherheit vorbereitet, hieß es im Vorfeld. Die Airpower generiert laut den Organisatoren rund zehn Millionen Euro an Wertschöpfung alleine in der Steiermark. Rund 6.500 Mitarbeiter – davon 3.480 Soldaten – sorgen für den Ablauf des Events, das von Jahr zu Jahr weniger Müll und eine CO2-Reduktion anpeilt. Die Kosten für das Event von 4,2 Millionen Euro dritteln sich die Veranstalter. (APA/red, 6. 9. 24)