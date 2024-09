Der Mann aus dem Bezirk Völkermarkt wurde gegen 15.50 Uhr von einem bislang unbekannten Täter per WhatsApp kontaktiert. „Dieser gab sich als sein Sohn aus“, heißt es seitens der Beamten, die nun in dem Fall ermittelt. Der Betrüger gaukelte dem 66-Jährigen in der Folge eine Notsituation vor und verleitete ihn zu einer Expressüberweisung auf ein österreichisches Konto in Höhe von mehreren tausend Euro. Erst danach bemerkte er den Betrug und zeigte den Vorfall bei der Polizei an.