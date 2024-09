Weizerinnen (14, 15) nach Crash verletzt: Autolenker fuhr einfach weiter

Gegen 19.15 Uhr fuhr eine 15-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Mofa auf der Gemeindestraße „Eichberg Straße“ aus Richtung Eichberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) kommend und wollte nach links in den „Sportplatzweg“ in Richtung Sportplatz Nestelbach abbiegen. Mit am Fahrzeug befand sich ihre 14-jährige Freundin aus dem Bezirk Weiz. Beim Abbiegemanöver wurde sie von einem hinter ihr fahrenden Wagen gestreift, so dass sie zu Sturz kam. Der Pkw-Lenker (Kennzeichen HF-…, silberner VW Passat) fuhr ohne anzuhalten in Richtung Pöngraben davon. Die beiden Mädchen wurden unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert.

Hast du etwas gesehen? Hinweise zur Identität des fahrerflüchtigen Lenkers sind erbeten an die Polizeiinspektion Ilz. Telefonnummer: 059133/6222.