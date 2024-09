Podestplatz bei Turnier: Kärntner Tischtennis-Ass trotzt Parkinson

2019 wurde bei Agnes Jan, einer pensionierten Lehrerin aus Ebenthal, die Parkinson-Krankheit diagnostiziert. Auf ihrer Suche nach wirksamen Möglichkeiten zur Bekämpfung der Symptome entdeckte sie rasch die positive Wirkung von körperlicher Bewegung, darunter Tischtennis – 5 Minuten berichtete.

Podestplatz trotz Parkinson

Vom 31. August bis 1. September trat die Kärntnerin nun beim „Church Mountain Open“-Turnier in der Schweiz an und erreichte den zweiten Platz! Der erste Platz ging an die Belgierin Christine Jonckheere. Mit ihr wird Jan bei den ITTF World Parkinson’s Table Tennis Championships Ende Oktober in Frankreich im Damen-Doppel spielen.