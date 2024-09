Nachbar angesteckt? Prozess um tödliche Corona-Infektion geht weiter

Die Kärntnerin steht zum wiederholten Mal vor dem Landesgericht in Klagenfurt.

Die Kärntnerin steht zum wiederholten Mal vor dem Landesgericht in Klagenfurt. Ihr wird vorgeworfen, ihren krebskranken Nachbarn mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. Dieser verstarb infolgedessen an einer Lungenentzündung. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zwar ist die 54-Jährige bereits im Vorjahr zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt worden, ein Teil des Urteils wurde jedoch vom Oberlandesgericht Graz gekippt, weshalb die Gerichtsverhandlung nun erneut aufgerollt werden muss. Dies soll am kommenden Donnerstag, dem 12. September 2024, geschehen. Zur Richterin wurde Sabine Götz bestellt.