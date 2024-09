4000 Bäume sollen bis Ende 2024 in Graz gepflanzt werden

Graz ist seit Kurzem Teilnehmerin an der Trees in Cities Challenge.

Graz ist seit Kurzem Teilnehmerin an der Trees in Cities Challenge der UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), der UN-Wirtschaftskommission für Europa. Graz wird damit Teil einer globalen Bewegung von mittlerweile 80 Städten zur die sich zur Wiederherstellung, zum Schutz und zur Erhaltung von Bäumen und Wäldern in urbanen Räumen bekennen. Die Initiative lädt städtische Regierungen weltweit ein, konkrete Baumpflanzungsversprechen abzugeben und ihre Städte grüner, widerstandsfähiger und nachhaltiger zu gestalten.

Warum braucht es Bäume im Stadtgebiet? Sie mindern die Auswirkungen des Klimawandels

Sie bringen wirtschaftlichen Nutzen

Sie steigern die städtische Resilienz

Sie kühlen die Temperatur in der Stadt

Sie steigern das Wohlbefinden und verbessern die Gesundheit der Bewohner

Sie tragen zu sauberer Luft bei

Sie fördern die Biodiversität

Sie tragen zur Lebensmittelsicherheit bei

4000 Bäume zwischen 2019 und 2024

Baumpflanzungen von Grazer Stadtbäumen in Parks, Grünflächen, Straßen, Schulhöfen und Kindergärten werden durch die Holding Graz und verschiedene Abteilungen des Stadtbauamts abgewickelt. Zwischen 2019 und 2024 werden so mindestens 4000 Bäume gepflanzt. Dazu kommen noch Pflanzungen von Forstware durch die GBG, die nicht in die Bilanz eingerechnet wurden.