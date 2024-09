Arnoldsteiner Bahnhof wird komplett barrierefrei

Veröffentlicht am 6. September 2024, 09:01 / ©ÖBB/3D Schmiede

Der Bahnhof Arnoldstein wird seit 2020 in mehreren Phasen zu einer modernen Mobilitätsdrehscheibe umgebaut. Die letzte, und für die Fahrgäste wichtigste Phase, läuft seit Februar dieses Jahres auf Hochtouren. Die Meilensteine lassen sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen. Fahrgäste können die Vorteile des komfortablen und barrierefreien Zugangs zum öffentlichen Verkehr bereits jetzt erkennen. Die Gesamtfertigstellung der Bahnhofsmodernisierung ist im Jahr 2026 geplant.

„Impulse für die regionale Wirtschaft“

Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) über die Modernisierung des Bahnhofs: „Jede Investition in den öffentlichen Verkehr ist auch eine Investition in den Standort. Mit solchen Zukunftsinvestitionen werden gerade in konjunkturell herausfordernden Phasen wichtige Impulse für die regionale Wirtschaft gesetzt.

Förderungen von Land und Gemeinde

Die gesamten Investitionen für die Maßnahmen der Bahnhofsmodernisierung zwischen 2020 und 2026 belaufen sich auf rund 50 Millionen Euro. Das Land Kärnten leistet für die fahrgastrelevanten Baumaßnahmen einen Beitrag von rund 1 Million Euro. Auch die Marktgemeinde Arnoldstein trägt einen Kostenanteil von rund 280.000 Euro bei.

