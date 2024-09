Wiener Elektro Tage geben Einblick in die Zukunft der Mobilität

Veröffentlicht am 6. September 2024, 09:01 / ©Mike Bird/Pexels

Auf der Hauptbühne am Heldenplatz werden viele hochkarätige Gäste ihr Wissen zum Besten geben, darunter Gäste aus der Industrie, Politik und Wirtschaft. Die Einhaltung der Klimaziele, die Rolle der E-Mobilität sowie der Stellenwert von Innovation und Digitalisierung in Europa sind zentrale Elemente der Talk Runden.

Eigener Bereich für Start-Ups

In einem eigenen Zelt präsentieren sich an den ersten drei Tagen junge und aufstrebende Unternehmen und der Fokus liegt auf dem Thema Start Ups und Digitalisierung. Beim 14. vie-mobility Forum, der Plattform für Elektromobilität, Nachhaltigkeit und Standortentwicklung, gibt es heuer zwei Podien mit verschiedenen Themen in diesem Bereich.

Einblicke in den Rennsport

Zwei erfolgreiche Rennpiloten, Matthias Ekström und Maximilian Günther werden ebenfalls bei dem Event zu Gast sein. Ekström berichtet von Elektromobilität, Motorsport und die Faszination des Rallyesports. Günther als jüngster Rennsieger der Formel E wird auch einen Einblick in die Rennsportwelt liefern.

Neue Karrierechancen

Auch für Schüler, Lehrlinge und Studierende bietet sich eine perfekte Gelegenheit sich über mögliche Karrierewege zu informieren und die Wiener Elektro Tage leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bildung und zur Förderung nachhaltiger Mobilität