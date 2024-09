„Aufsteirern“ in Graz: So verkehren die Öffis

Ersatzverkehr LINIE 5

Linie E5: Jakominiplatz – Keplerbrücke – Andritz – Jakominiplatz

Fahrtrichtung Andritz:

Die Busse fahren ab der Haltestelle Jakominiplatz (Haltestelle Linien 4 und 5 – Steig „D“) über Joanneumring – Radetzkystraße – Marburger Kai – Kaiser Franz Josef Kai – Schienenbereich Haltestelle „Keplerbrücke“ – Körösistraße – Lange Gasse – Theodor-Körner-Straße – Grabenstraße – Grazer Straße zur Bushaltestelle Andritz.

Fahrtrichtung Jakominiplatz:

Ab Andritz fahren die Busse über die Grazer Straße – Grabenstraße – Theodor-Körner-Straße – Lange Gasse – Körösistraße – Keplerbrücke – Lendkai – Grieskai – Augartenbrücke – Rosegger Kai – Radetzkystraße zur Endstation Jakominiplatz.

Zu den bestehenden Straßenbahnhaltestellen werden folgende Ersatzhaltestellen eingerichtet:

Die Haltestelle „Grazerstraße“ wird zur Haltestelle „Gleispachgasse“ der Linien 41, 52 und 53 verlegt.

Die Haltestelle „Keplerbrücke“ in Richtung Jakominiplatz befindet sich bei der Haltestelle

„Keplerbrücke“ der Buslinien 58 und 63 in Richtung Hauptbahnhof.

Die Haltestelle „Schloßbergbahn“ in Richtung Andritz wird gegenüber der Straßenbahnhaltestelle eingerichtet.

Die Haltestelle „Schlossbergplatz“ in Richtung Andritz wird am Kaiser Franz Josef Kai auf Höhe des Durchganges zum Schlossbergplatz eingerichtet.

Die beiden Haltestellen „Schlossbergbahn“ und „Schlossbergplatz“ in Richtung Puntigam werden bei der Haltestelle „Südtirolerplatz/Kunsthaus“ am Lendkai eingerichtet.

Die Haltestelle „Hauptplatz-Congress“ wird in Richtung Jakominiplatz bei der Ersatzhaltestelle „Südtiroler Platz/Kunsthaus“ der Ersatzbuslinie E5 am Lendkai eingerichtet. In Richtung Andritz wird für die Haltestelle „Hauptplatz-Congress“ die Ersatzhaltestelle „Schloßbergplatz“ am Kaiser Franz Josef Kai auf Höhe des Durchganges zum Schlossbergplatz bedient.

Zusätzlich werden die Haltestellen „Hotel Weitzer“, „Österreichische Gesundheitskasse“ und „Wielandgasse“ angefahren.

Ersatzverkehr LINIEN 1, 4, 6 UND 7

Linie E: Asperngasse – Jakominiplatz – Asperngasse

Fahrtrichtung Asperngasse:

Die Busse fahren ab der Haltestelle Jakominiplatz (Haltestelle Linien 1, 6 und 7 – Steig „A“) über Joanneumring – Radetzkystraße – Radetzkybrücke – Griesplatz – Rösselmühlgasse – Elisabethinergasse – Annenstraße – Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof (Straßenbahnhaltestelle) – Eggenberger Straße – Asperngasse zur Ersatzverkehrs-Haltestelle Asperngasse.

Fahrtrichtung Jakominiplatz:

Ab der Ersatzverkehrs-Haltestelle Asperngasse fahren die Busse über Laudongasse – Waagner-Biro-Straße – Daungasse – Asperngasse – Eggenberger Straße – Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof (Straßenbahnhaltestelle) – Annenstraße – Elisabethinergasse – Rösselmühlgasse – Griesplatz – Zweiglgasse – Augartenbrücke – Rosegger Kai – Radetzkystraße zur Endstation Jakominiplatz.

Ersatzhaltestellen:

Die Haltestellen „Hauptplatz-Congress“ werden zum „Jakominiplatz“ verlegt.

Die Haltestellen „Südtirolerplatz/Kunsthaus“ werden zu den Haltestellen „Roseggerhaus“ verlegt.

Betrieb der geteilten Straßenbahnlinien 1, 4, 5, 6 und 7 am 15. September 2024:

Im Grazer Westen:

Straßenbahnlinie 1/7: Eggenberg/UKH – Asperngasse – Wetzelsdorf

Straßenbahnlinie 4/6: Reininghaus – Daungasse – Smart City

Im Grazer Osten:

Straßenbahnlinie 1/5: Mariatrost – Jakominiplatz – Zentralfriedhof (– Puntigam mit E5)

Straßenbahnlinie 3/5: Krenngasse – Jakominiplatz – Zentralfriedhof (– Puntigam mit E5)

Straßenbahnlinie 4/7: LKH Med Uni – Jakominiplatz – Liebenau

Straßenbahnlinie 6/4: St. Peter – Jakominiplatz – Liebenau

Anreise mit den ÖBB oder der S-Bahn und Umsteigen bei den Nahverkehrsknoten

Aufgrund der verstärkten Führung von Straßenbahnlinien zu den südlichen S-Bahn-Knoten Liebenau/Murpark, Ostbahnhof sowie Puntigam bietet sich das Umsteigen von den ÖBB/GKB/StB zu den Graz Linien hier besonders an.

Vom S-Bahn-Knoten Don Bosco fahren die Buslinien 31E und 32 zum Jakominiplatz.

Somit vermeidest du längere Wartezeiten am Hauptbahnhof und kommst mit der Straßenbahn oder dem Bus rasch zum Jakominiplatz und zum Aufsteirern.