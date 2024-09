Arbeiterkammer: „Berufliche Fortbildungen gelten als Arbeitszeit“

Die Teilnahme an fachspezifischen Weiterbildungsmaßnahmen gilt als Dienstzeit.

Die Teilnahme an fachspezifischen Weiterbildungsmaßnahmen gilt als Dienstzeit.

Veröffentlicht am 6. September 2024, 09:51 / ©Pixabay / kherrmann

Eine neue gesetzliche Regelung stellt klar: Die Teilnahme an fachspezifischen Weiterbildungsmaßnahmen gilt für Beschäftigte mit einem privatrechtlichen Arbeitsvertrag als Dienstzeit. „Die Kosten für Aus-, Fort- und Weiterbildung sind jedenfalls unter den gesetzlichen Voraussetzungen von Arbeitgebern zu übernehmen. Es sei denn, sie werden von Dritten – etwa dem Arbeitsmarktservice – getragen“, erklärt Maximilian Turrini, Leiter der Abteilung Arbeitsrecht in der AK Kärnten. Dies biete nicht nur rechtliche Sicherheit für die Arbeitnehmer, sondern fördere auch eine Kultur des Lernens und der Entwicklung innerhalb der Unternehmen, betont auch Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach: „Die neue Regelung ist ein wichtiger Schritt in Richtung gerechterer Arbeitsbedingungen.“

©AK Kärnten / Helge Bauer Am Foto: Maximilian Turrini, Leiter der Abteilung Arbeitsrecht in der Arbeiterkammer Kärnten

Arbeiterkammer: „Fortbildung ist eine Win-win-Situation“

Wie aus Zahlen der Statistik Austria hervorgeht, sinkt betriebliche Weiterbildung kontinuierlich. Arbeiterkammer-Bildungsreferent Daniel Weidlitsch kennt die Ursachen: „Das Fehlen verantwortlicher Personen oder Einheiten in den Betrieben, gepaart mit geringen Budgets für Weiterbildung und unzureichenden Bedarfsanalysen, führt oft dazu, dass betriebsinterne Weiterbildungen zunehmend seltener stattfinden.“ Was Goach nicht nur bedauert, sondern auch kritisiert: „Fortbildung ist eine Win-win-Situation für Beschäftigte und Betriebe: Sie führt zu besserer Qualifizierung, wirkt dem Fachkräftemangel entgegen und führt zu geringerer Arbeitslosigkeit.“

©AK Kärnten / Helge Bauer | Am Foto: Arbeiterkammer-Bildungsreferent Daniel Weidlitsch ©AK Kärnten / Gernot Gleiss | Am Foto: Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.09.2024 um 10:09 Uhr aktualisiert