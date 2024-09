150 Jahre Wiener Zentralfriedhof: Führung zum Gedenken an Verstobene

Veröffentlicht am 6. September 2024, 10:04 / ©Pixabay / Goran Horvat

Die Führung wird von der renommierten Historikerin und Fremdenführerin Gabriele Saeidi durchgeführt und führt zu den bedeutendsten Weltkriege-Gedenkstätten auf dem Friedhofsgelände.

Mehr Aufmerksamkeit

„Friedhöfe sind Orte des Erinnerns und Orte der Begegnung. In der heutigen Zeit ist es notwendiger denn je, historischer Ereignisse zu gedenken, die man in Zeiten des Friedens leicht vergisst“, so Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien GmbH. Es entstand daher die Idee das Jubiläumsjahr zu nutzen, um diesen Mahnmalen mehr Aufmerksamkeit zu schenken.