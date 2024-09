Notrufnummer auf steirischen Milchpackungen

Veröffentlicht am 6. September 2024, 10:07 / ©Montage: KPÖ & 5 Minuten

Die Steiermark war insbesondere im vergangenen Jahr Schauplatz einer tragischen Serie von Frauenmorden. Um Frauen und Mädchen zu schützen, hat das Land Steiermark eine Reihe an Präventionsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Kernstück der neuen Maßnahmen ist eine zentrale Notrufnummer, unter der potenziell Betroffene oder Menschen aus dem Umfeld von potenziell Betroffenen anonym, kostenlos und rund um die Uhr Hilfe bekommen.

Zusammenarbeit zwischen Land und Molkereibetrieben

Um die Nummer des Steirischen Hilfetelefons 0800 20 44 22 in alle steirischen Haushalte zu bringen und damit flächendeckend bekannt zu machen, hat das Land eine Kooperation mit der Berglandmilch und der Obersteirischen Molkerei geschlossen. Bereits seit dem 1. September findet sich die Gewaltschutzhotline auf den Milchpackungen von Stainzer-Milch, ab dem 1. Jänner 2025 auch auf den Milchpackungen der Obersteirischen Molkerei. Auf den Milchpackungen findet sich neben der Nummer auch ein QR-Code, der zur Website der steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen in allen Regionen führt.

Milchpackungen als Kommunikationsmittel

„Milchpackungen finden sich in fast jedem Haushalt. Daher ist diese Form der Verbreitung unserer neuen zentralen Gewaltschutznummer ideal, denn sie ist niederschwellig und erreicht fast alle Steirerinnen und Steirer.“, so Frauenlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP). Johann Loibner (Obmann-Stv. der Berglandmilch eGen) und Michael Riegler (Geschäftsführer der Obersteirischen Molkerei eGen) sind sich einig, dass man Präventionsmaßnahmen setzen muss, um einen Beitrag für die Allgemeinheit zu leisten. „Jeder einzelne Fall ist ein Fall zu viel!“, so Riegler.