Bauarbeiten am Brettfalltunnel führen zu Sperren in den nächsten Monaten

Ab dem 16. September kommt es zu einer zweiwöchigen Nachtsperre aufgrund des Tunnelanstrichs. In Vorbereitung darauf ist am 10. und 11. September der Tunnel von jeweils 20 bis 5 Uhr gesperrt. Bis zum 28. September ist die Durchfahrt daher in den Nachtstunden von 19 bis 6 Uhr nicht möglich. Für die Asphaltierung ist eine einwöchige Vollsperre vom 7. bis zum 10. Oktober geplant. Der gesamte Verkehr wird während der Sperren auf die L 128 Rotholzer Straße umgeleitet.

Umleitungen über L 128 Rotholzer Straße

Die Umleitung des gesamten Verkehrs erfolgt über die L 218 Rotholzer Straße durch das Ortsgebiet von Strass. Bei Bedarf erfolgt an den neuralgischen Stellen eine händische Verkehrsregelung durch Verkehrsposten. Es wird empfohlen Fahrgemeinschaften zu bilden und auch auf Öffis umzusteigen. Die Gemeinde Strass informiert am Dienstag, den 10. September um 19 Uhr im Rahmen einer Gemeindeversammlung im Festsaal in Strass über die anstehenden Bauarbeiten und die Verkehrsführung.

Erste Ausblicke

Mit der Vollendung der Asphaltierung ist auch die erste von drei Bauphasen abgeschlossen. Im Jahr 2025 wird der Tunnel von Mai bis zum Sommerbeginn untertags nur einspurig befahrbar sein. Eine sechswöchige Vollsperre ist von 6. Oktober bis 16. November 2025 geplant. Im Jahr 2026 findet die Generalsanierung mit der Montage der Paneele an den Seitenwänden ihren Abschluss.