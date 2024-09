Nach Sticker-Aktion: Burschenschaft verliert Ausschankplatz am Kirchtag

Mit der Aussage „Seid rechts, dann klappt es auch mit den Frauen“ warb eine Burschenschaft heuer am Villacher Kirchtag. Das hat nun Folgen. Denn der Inhalt besagter Aufkleber stand in Zusammenhang mit einer deutschen Partei, welche vom Verfassungsschutz als „rechtsextremer Verdachtsfall“ bewertet wurde.

„Können so einen Missbrauch nicht dulden“

„Diese Aktion schadete nicht nur der Stadt Villach, sondern sie versuchte auch, ein unpolitisches, friedliches Volksfest in Geiselhaft zu nehmen. Weder die Stadt Villach noch der Kirchtagsverein können so einen Missbrauch dulden“, betont Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) am heutigen Freitag. Erschwerend käme hinzu, was beim Ausleuchten der Hintergründe der provokanten Aktion zu Tage trat: personelle Verstrickungen einzelner Beteiligter in die österreichische rechtsextreme Szene.

©5 Minuten Am Foto: Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ)

Burschenschaft verliert Ausschankplatz am Kirchtag

„Wir werden daher jenem Verein, der mit der Aufkleber-Aktion in Verbindung steht, künftig keinen Ausschankplatz mehr auf dem Festgelände des Villacher Kirchtags zuweisen“, erklärt Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser (SPÖ): „Die Herrschaften sollen wissen, dass sie und die von ihnen zur Schau gestellte Gesinnung zu 100 Prozent unerwünscht sind. Wir wollen sie hier nicht haben.“ Politischer Extremismus habe beim Villacher Kirchtag nichts verloren. „Der Kirchtag ist ein Fest der Völkerverbindung, des Miteinanders. Und so wird es auch bleiben“, so Sandriesser abschließend.