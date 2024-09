So viele Unfälle auf Schulwegen sind letztes Jahr passiert

Eine aktuelle Analyse des VCÖ auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt, dass es im Vorjahr in drei Bezirken keinen Schulwegunfall gab. Insgesamt gab 2023 in Kärnten 35 Unfälle dieser Art. Der VCÖ erinnert daran, dass Kinder aus dem Vertrauensgrundsatz ausgenommen sind und Kindern immer, auch ohne Schutzweg, das sichere Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen ist. In Bereichen von Schulen sollte man ebenfalls langsamer, und mit erhöhter Aufmerksamkeit unterwegs sein.

Apell an Verkehrsteilnehmer

Bei den Unfällen im Vorjahr verletzten sich insgesamt 38 Kinder. Etwa ein Drittel der Unglücke passierten am Heimweg von der Schule. Es ist daher wichtig, den ganzen Tag mit erhöhter Vorsicht im Straßenverkehr unterwegs sein, so der VCÖ.

Die Vorfälle des letzten Jahres in Zahlen

In den Bezirken Hermagor, Klagenfurt-Land und St. Veit an der Glan gab es im Jahr 2023 keinen Schulwegunfall. Trauriger Spitzenreiter ist Klagenfurt-Stadt mit 14 Vorfällen, gefolgt von Villach-Stadt mit 8 Unfällen und Wolfsberg mit 5 Unfällen. In den restlichen Bezirken gab es lediglich jeweils einen oder Unglücke am Schulweg.

