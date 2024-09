13-Jähriger mit geklautem Wagen durch Wien unterwegs

Veröffentlicht am 6. September 2024, 11:41 / ©BMI/KK

Der Fahrzeugbesitzer meldete den Diebstahl seines Autos, welchen er über eine App verfolgte. Das gestohlene Fahrzeug wurde von Polizisten der Polizeiinspektion Viktor Christ Gasse kurze Zeit später in Wien 12., Längenfeldgasse gesichtet und angehalten.

Lenker vorübergehend in Gewahrsam genommen

„Der mutmaßliche Dieb, ein 13-jähriger serbischer Staatsangehöriger, versteckte sich hinter dem Lenkrad, leistete jedoch keinen Widerstand. Er wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Es stellte sich heraus, dass der Unmündige den PKW mit einem Schlüssel, welcher sich im Fahrzeug befand, in Betrieb genommen hatte“, informiert die Polizei. Beamte brachten den 13-Jährigen in seine Jugendwohngemeinschaft zurück.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.09.2024 um 11:43 Uhr aktualisiert