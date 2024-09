Klimabonus: 1,6 Milliarden Euro ausgezahlt – und jetzt kommen Briefe

Erst vor wenigen Tagen, am 2. September, hat die Auszahlung des Klimabonus begonnen. Bis zu 290 Euro sind dabei auf die Konten der Österreicher geflossen, 7.841.515 Personen haben dabei Geld vom Klimaministerium direkt überwiesen bekommen – in Summe waren das 1.672.110.905 Euro (fast 1,7 Milliarden), wie das Klimaministerium auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt. Doch damit nicht genug warten jetzt noch hunderttausende Briefe darauf, abgeschickt und empfangen zu werden

Klimabonus-Briefe werden jetzt verschickt

Die Briefe, die an insgesamt 846.922 Menschen in Österreich verschickt werden enthalten Gutscheine im Wert dessen, was man in Form des Klimabonus in diesem Jahr ausgezahlt bekommt. „Die Klimabonusgutscheine werden persönlich in Form eines RSa- oder RSb-Briefes geliefert. Dieser Vorgang dauert rund acht Wochen“, heißt es dazu vom Klimaministerium gegenüber 5 Minuten.

Wer muss auf den Klimabonus noch etwas länger warten?

Fast 8,7 Millionen in Österreich lebende Menschen erhalten den Klimabonus nun also in der ersten Auszahlungswelle im Herbst. Für einige Personen heißt es aber „bitte warten“. Sie müssen sich teilweise noch bis in das Frühjahr gedulden, weil sie die Anforderungen für die erste Auszahlungswelle (noch) nicht erfüllt haben. Mehr dazu in: Klimabonus ab September: Diese Österreicher gehen vorerst leer aus. Wieder andere gehen überhaupt leer aus, weil sie über das gesamte Jahr gesehen die Anforderungen nicht erfüllen oder mehr als die Hälfte des Jahres im Gefängnis verbracht haben. Mehr dazu hier: 0 statt 290 Euro: Diese Personen sehen vom Klimabonus keinen Cent.

Wie viel Geld bekomme ich vom Klimabonus?

Der Klimabonus wird, wie auch schon im vergangenen Jahr, wieder regional gestaffelt ausbezahlt. Das bedeutet, dass nicht jeder in Österreich lebende Mensch gleich viel Geld vom Staat „geschenkt“ bekommt. Grund dafür sind Unterschiede in der Verfügbarkeit des öffentlichen Verkehr und des Ausbaus der Infrastruktur (Krankenhäuser, Schulen etc.) in der Heimatgemeinde. Das Maximum für Erwachsene sind dabei 290 Euro, das Minimum 145 Euro. Die Hälfte bekommen jeweils Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Wie viel du bekommst, zeigt dir übrigens eine Karte der „Statistik Austria“. Mehr dazu hier: Klimabonus 2024: Diese Karte zeigt, wie viel Geld du heuer bekommst.

Vier Stufen der Klimabonus-Auszahlung: Klasse I: Gemeinden urbaner Zentren mit höchstrangiger ÖV-Erschließung – 145 Euro.

Klasse II: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung – 195 Euro.

Klasse III: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden regionaler Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung – 245 Euro.

Klasse IV: Gemeinden des ländlichen Raumes und Gemeinden mit höchstens Basiserschließung – 290 Euro.

Wann habe ich Anspruch auf den Klimabonus?

Prinzipiell sind alle Menschen in Österreich anspruchsberechtigt, sofern sie zumindest 183 Tage – also mehr als die Hälfte des Jahres – ihren Hauptwohnsitz hierzulande hatten. Das Schaltjahr bringt dabei eine spannende Situation, haben doch alle Menschen, die am 2. Juli umgezogen sind, diese Voraussetzung gleich zwei Mal erfüllt. Sie haben nämlich 183 Tage an einem Ort und 183 Tage an einem anderen Ort gelebt. Was das für sie nun bedeutet und welche Summe sie erhalten, erfahrt ihr hier: Klimabonus: Für diese Österreicher gibt es eine Sonderbehandlung. Zudem darf man nicht mehr als die Hälfte des Jahres im Gefängnis gesessen sein.