Bewaffneter Raubüberfall auf Modeschmuckgeschäft in Wien – Täter flieht

Am 05.09.2024, gegen 18:40 Uhr, kam es in einem Modeschmuckgeschäft auf der Mariahilfer Straße im 6. Wiener Bezirk zu einem schweren Raubüberfall. Ein bislang unbekannter Täter betrat das Geschäft und bedrohte eine 26-jährige Angestellte mit einer schwarzen Pistole, die er aus seinem Hosenbund zog. Unter Waffengewalt forderte er die Angestellte auf, die Kasse zu öffnen und das Bargeld auszuhändigen. Nachdem er das Geld an sich genommen hatte, zwang er die Frau, in Richtung des Bürobereichs zu gehen, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Der Täter konnte bisher nicht gefasst werden.