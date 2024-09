Villacher Kindergarten kürzt kurz vor Start die Betreuungszeiten

„Wir haben gestern einen Anruf von der Leiterin des Kindergartens in Villach-Völkendorf erhalten, in dem uns mitgeteilt wurde, dass die Betreuungszeit gekürzt wird“, erklärt eine betroffene Mutter im Gespräch mit 5 Minuten. Statt wie bisher um 17 Uhr, sollen die Kinder jetzt schon um 15.30 Uhr abgeholt werden. „Das geht einfach nicht“, so die Mutter. Stadt spricht von „temporärer“ Situation.

©Google Maps Erst am gestrigen Donnerstag wurden die Eltern von der Änderung der Betreuungszeit informiert.

Grund ist Personalmangel

Betroffen sind in Summe zwei Kindergartengruppen in Villach. Als Grund wird Personalmangel genannt. Kritik üben die Eltern aber vor allem daran, dass ihnen die neuen Abholzeiten so kurzfristig von der Stadt mitgeteilt wurden: „Das Problem besteht ja nicht erst seit gestern. Wir wurden bereits im Vorjahr öfter angerufen, und gebeten, die Kinder früher abzuholen, weil am Nachmittag keine Betreuung mehr garantiert werden konnte.“ Jetzt sei man von einem Tag auf den anderen vor vollendete Tatsachen gestellt worden.

Stadt: „Haben bis zuletzt alle Hebel in Bewegung gesetzt“

Dazu meint die zuständige Bildungsreferentin der Stadt, Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ): „Die Stadt Villach ist permanent auf der Suche nach Kindergartenpädagogen und hat laufend Hearings. Wir haben bis zuletzt alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Betreuung zu gewährleisten, daher betrifft es nur zwei Gruppen, die temporär früher schließen müssen.“ Auch könne jedes Kind, das im Zuge der heurigen Anmeldewoche für einen Ganztagsplatz angemeldet war, diesen auch in Anspruch nehmen, wenn auch nicht im angemeldeten Betrieb.

©KK Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ): „Wir haben – wie übrigens ganz Österreich – seit Jahren einen Mangel an Mitarbeitern.“

Eltern: „Unsere Kinder sind ja keine Maschinen!“

Auch das sorgt bei den Eltern für Frust: „Unsere Kinder sind ja keine Maschinen! Sie sind bereits an diesen Kindergarten und die Pädagogen gewöhnt, haben dort Freunde gefunden und jetzt sollen wir sie einfach dort hinaus reißen und in einen anderen Kindergarten stecken?!“ Zudem würden sich die „Ersatzlösungen“ am anderen Ende der Stadt befinden. „Nicht jeder hat ein Auto und die Möglichkeit dazu, die Kinder auch tagtäglich dorthin zu bringen“, gibt die Mutter zu bedenken.

Katholnig: „Ergebnis der völlig verfehlten österreichischen Politik“

Katholnig erklärt diesbezüglich: „Wir haben – wie übrigens ganz Österreich – seit Jahren einen Mangel an Mitarbeitern, den wir bis jetzt gut abfedern konnten. Aber jetzt geht es nicht mehr. Das ist das Ergebnis der völlig verfehlten österreichischen Politik, die viel versäumt hat.“ Die Stadt Villach selbst habe nun eine Ausbildungsoffensive in Eigenregie gestartet. Katholnig: „Wir müssen jetzt in unseren Betreuungsstätten restriktiv die Arbeitszeiten der Eltern einfordern, damit jene Familien, die es brauchen, die Ganztagesbetreuung in Anspruch nehmen können. Das wird von uns garantiert.“

Stadtrat forderte Gehaltserhöhung für Villachs Kindergartenpädagogen

Es ist bereits das zweite Mal, dass Villachs Kindergärten diese Woche in die Kritik geraten. So beanstandete Stadtrat Christian Pober (ÖVP) am Dienstag die mangelnde Bezahlung der Kindergartenpädagogen – 5 Minuten berichtete.