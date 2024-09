Neue Buslinie im Nordosten Klagenfurts

Veröffentlicht am 6. September 2024, 13:01 / ©5 Minuten

Pünktlich zum Schulbeginn am Montag, den 9. September, bekommt Klagenfurt eine neue Buslinie. Diese neue Linie fährt zwischen den Haltestellen Annabichl und Ikea jeweils an Werktagen, und soll die Orte Gottesbichl, Krastowitz und Blasendorf besser an den Stadtverkehr anbinden. Den detaillierten Linienplan findest du hier.