47 Teilnehmende aus Österreich starten bei den Berufsweltmeisterschaften in Lyon

Am 10. September ist es soweit: Das größte österreichische Team aller Zeiten wird bei den Berufsweltmeisterschaften in Lyon, Frankreich, an den Start gehen. 47 talentierte Fachkräfte unter 22 Jahren treten gegen rund 1.600 internationale Konkurrenten aus 65 Nationen an. Doch hinter den jungen Profis steht eine Gruppe von 41 Experten – die eigentlichen „Medaillenmacher“ hinter den Kulissen. Drei dieser Coaches sind dabei besonders hervorzuheben.

Betonbauer: Eine Serie von Erfolgen dank Thomas Prigl

Im Bereich des Betonbaus sind die österreichischen Teilnehmenden fast unschlagbar. Seit fast einem Jahrzehnt haben sie bei den internationalen Berufswettbewerben ununterbrochen Erfolge erzielt – darunter vier Welt- und zwei Europameistertitel. Ein wesentlicher Faktor hinter diesen Triumphen ist der erfahrene Coach Thomas Prigl. Der stellvertretende Direktor der Berufsschule für Baugewerbe in Wien begleitet die jungen Betonbauer seit 2015 zu den Weltmeisterschaften. „Wenn es gut läuft, mach ich innerlich Saltos, wenn es schlecht läuft, dann blute ich“, beschreibt Prigl seine emotionale Bindung zu den Wettbewerben.

Neben intensiven Trainingseinheiten, die seit Beginn des Jahres sowohl unter der Woche als auch an den Wochenenden stattfinden, ist für Prigl vor allem die mentale Vorbereitung entscheidend: „Wie im Spitzensport werden WorldSkills im Kopf entschieden.“ Die enge Betreuung und individuelle Förderung seiner Schützlinge ist für ihn der Schlüssel zum Erfolg.

Christoph Pessl: Vom Weltmeister zum Coach

Ein weiteres Beispiel für den unermüdlichen Einsatz der Experten ist Christoph Pessl, der ehemalige Welt- und Europameister im Malerhandwerk. Der 23-jährige Steirer hat in diesem Jahr die Oberösterreicherin Lena Prinz unter seine Fittiche genommen. Pessl weiß aus eigener Erfahrung, was es braucht, um auf der Weltbühne zu brillieren. „Wir haben in den letzten Wochen extrem intensiv trainiert“, erklärt Pessl, der trotz seiner kürzlichen Selbstständigkeit als Malermeister jede freie Minute dem WM-Traum seines Schützlings widmet.

Pessl setzt auf harte Arbeit, Leidenschaft und ein starkes Team, um Medaillen zu gewinnen. Sein Erfolg aus dem Vorjahr – Bronze bei der EuroSkills in Danzig – ist für ihn eine Bestätigung, dass der Weg stimmt. „Wenn mein Wissen dabei hilft, anderen Medaillen zu bescheren, ist das umso schöner“, sagt der engagierte Coach voller Vorfreude auf die bevorstehenden Wettkämpfe.

Larissa Schneiderbauer: Eine Pionierin im Bereich „Digital Construction“

Auch im Bereich „Digital Construction“ ist Österreich gut aufgestellt, dank der Pionierarbeit von Larissa Schneiderbauer. Die Expertin der Universität Innsbruck betreut die steirische Teilnehmerin Magdalena Rath in diesem noch jungen Wettbewerb. Schneiderbauer betont, wie wichtig es sei, digitale Technologien in der Bauplanung und -überwachung zu integrieren und diese innovativen Ansätze bei den WorldSkills zu präsentieren. „Ein großer Teil meiner Freizeit fließt in die Vorbereitung und das Training, aber es ist jede Minute wert, um Magdalena optimal vorzubereiten“, erzählt Schneiderbauer.

Für Schneiderbauer ist die Arbeit mit den jungen Talenten eine ständige Quelle der Motivation. Sie hat gelernt, dass die oft kritisierte „Leistungsfähigkeit“ der jüngeren Generation ein Vorurteil ist: „Jeder Einzelne des Berufsnationalteams nimmt eine Vorreiterrolle ein. Ihr Einsatz ist beeindruckend und eine Inspiration für uns alle!“