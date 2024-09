Heimische Exportwirtschaft unter Druck

Veröffentlicht am 6. September 2024, 13:52 / ©rrice-stock.adobe.com

Die Betriebe spüren zunehmend das niedrige Wachstumsniveau der Weltwirtschaft und vor allem die schwache Konjunktur in unserem wichtigsten Exportmarkt Deutschland“, betonte die stv. Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Mariana Kühnel, anlässlich der Bekanntgabe der Außenhandelsdaten für das erste Halbjahr 2024. Demnach ist Österreichs Außenhandelsvolumen geschrumpft: Die Importe von Waren nahmen um 12,2 Prozent auf 94 Milliarden Euro ab, die Exporte gingen um 5,5 Prozent auf 97 Milliarden Euro zurück.

Schlechte Wettbewerbsposition für Exporteure

Über 60 Prozent der Exportfirmen berichten von einer Verschlechterung ihrer preislichen Wettbewerbsposition im Vergleich zu ihren ausländischen Mitbewerbern in den letzten 12 Monaten. 29 Prozent der Exportbetriebe erwarten Umsatzrückgänge im Export. Die Erfolge unserer Exportbetriebe sind ein essenzieller Puzzlestein für den Wohlstand in unserem Land. Wir müssen darauf achten, dass wir uns nicht aus wichtigen Märkten hinauspreisen“, so Kühnel.