SPÖ fordert Mietpreisstopp bis Ende 2026: Kucher will Gerechtigkeit

„Die Statistik Austria bestätigt, was alle Mieterinnen und Mieter Monat für Monat spüren. Die Mieten sind in den letzten Jahren dramatisch gestiegen und sie steigen weiter, weil eine untätige Regierung nichts dagegen unternimmt“, sagt SPÖ-Klubobmann Philip Kucher.

Keine Wirkung

„Die ÖVP ist so wie die FPÖ eng mit den Immobilienkonzernen verbunden. Das kann man in ihren Programmen ablesen und das sieht man an ihrer Politik“, so der SPÖ-Klubobmann weiter. Das Wohnbaupaket der Regierung zeige demnach keine Wirkung.

Aus dem Lot geraten

Außerdem spricht sich die SPÖ für einen Zinspreisdeckel für Häuslbauer aus, demnach sollen Wohnbaukredite bis zu einer Höhe von 300.000 Euro mit maximal drei Prozent verzinst werden. „Die Banken machen die höchsten Gewinne aller Zeiten, die Häuslbauer wissen nicht, wie sie die erhöhten Zinsen zahlen sollen. Da ist etwas total aus dem Lot geraten. Diese Ungerechtigkeit werden wir geraderücken“, beschreibt Kucher.