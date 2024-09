Spitzenköche präsentieren Kulinarik aus dem Alpen-Adria-Raum

Am Foto: Konsul Matej Kramberger, Landeshauptmann Peter Kaiser, WK-Vizepräsidentin Astrid Legner, Roman Roblek, der Geschäftsführer des Slowenischen Wirtschaftsverbandes und Adi Kulterer vom Tourismusverband Klagenfurt (v.l.)

Veröffentlicht am 6. September 2024, 13:56 / ©LPD Kärnten/Bauer

Die Tage der Alpen-Adria Küche dauern bis einschließlich 22. September 2024 und schließen mit der Alpen-Adria Genussmeile ab, bei der rund 40 Ausstellende aus Slowenien, Italien und Österreich ihre Produkte in der Altstadt Klagenfurts präsentieren.

Traditioneller slowenischer Abend

Besonders freut sich Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) über den traditionellen slowenischen Abend, der am heutigen Freitag bereits zum fünften Mal stattfindet. „Man darf nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, wenn sich Nachbarn verständigen und ihre Stärken zusammenführen. Wir in Kärnten machen das intensiv und positiv“, so Kaiser. Die Tage der Alpen-Adria Küche seien ein sichtbares Zeichen dieser Verbindungen. Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Astrid Legner ging ebenfalls auf die gute grenzüberschreitende Zusammenarbeit ein.

„Die Geschmacksknospen werden explodieren“

Adi Kulterer vom Tourismusverband Klagenfurt betonte, dass bei den Tagen der Alpen-Adria Küche größtenteils Familienbetriebe vertreten seien. Er betonte, dass für jede und jeden etwas dabei sei: „die Geschmacksknospen werden explodieren.“ Roman Roblek, der Geschäftsführer des Slowenischen Wirtschaftsverbandes/SGZ verwies ebenfalls auf das hervorragende Programm. Der ganze September stehe in Klagenfurt im Zeichen der kulinarischen und kulturellen Vielfalt.