„Tribute Ride“: Vereine sammeln Spenden für Kärntner Jugendfeuerwehr

Veröffentlicht am 6. September 2024, 14:25 / ©Wheels for Charity

Um das freiwillige Engagement der Kärntner Feuerwehren öffentlich sichtbar zu machen und als Wertschätzung für den unermüdlichen Einsatz wollen die Vereine „Wheels for Charity“ und die Villacher „Kradreiter“ das geplante Jugendzeltlager der Kärntner Jugendfeuerwehr finanziell unterstützen. Spenden sollen im Rahmen eines sogenannten Motorrad-Tribute Rides gesammelt werden. Dieser geht am Sonntag, dem 15. September 2024, über die Bühne.

Motorradfahrer herzlich eingeladen

„Alle Vespa-, Roller-, Trike- und Motorradfahrer ab 125 cm³ sind herzlich eingeladen mitzufahren“, erklärt Patrick Egger, Obmann vom Verein „Wheels for Charity“ gegenüber 5 Minuten. Gestartet wird an zwei verschiedenen Treffpunkten – dem Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Drobollach (um 10.15 Uhr) und dem Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit an der Glan (um 10 Uhr). Die Route endet dann gegen 14 Uhr beim Kärntner Landesfeuerwehrverband in Klagenfurt. Gefahren wird bei jedem Wetter. „Immerhin helfen, retten, bergen und löschen auch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu jeder Zeit!“, so Egger abschließend.

©Wheels for Charity Die gesammelten Spenden kommen der Kärntner Jugendfeuerwehr zugute.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.09.2024 um 16:08 Uhr aktualisiert