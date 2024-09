Rätsel um Unfall: 16-Jährige blutet im Gesicht, kann sich an nichts erinnern

Die 16-Jährige könne sich weder an einen Zusammenprall noch an den Radfahrer erinnern.

Eine 16-jährige Österreicherin überquerte am 6. September 2024 gegen 9 Uhr am Lohbachufer die Straße, um die dortige Bushaltestelle zu erreichen. Plötzlich sei sie eigenen Angaben zufolge am Boden gelegen und habe bemerkt, dass sie im Gesicht blutete, berichtete die Polizei.

16-Jährige kann sich an nichts mehr erinnern

Daraufhin sei ein Radfahrer zu ihr gekommen und habe ihr Wasser angeboten, ehe dieser seinen Weg stadteinwärts fortsetzte. Die 16-Jährige könne sich weder an einen Zusammenprall noch an den Radfahrer erinnern.

Zeugen gesucht

Durch den Vorfall erlitt sie leichte Verletzungen im Gesicht und begab sich anschließend selbstständig in die Klinik Innsbruck. Der Radfahrer sowie allfällige Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden ersucht sich mit der VI-Innsbruck unter 059133 – 7591 in Verbindung zu setzen.