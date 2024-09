Auto überschlug sich: Unfall forderte zwei Verletzte

Kurz vor dem Kraftwerk Annabrück kam am Freitag ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Villach-Land aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. In der Folge krachte der Wagen gegen die Leitschiene und einen Begrenzungsstein, überschlug sich und kam in der angrenzenden Wiese zum Stillstand. „Der Lenker sowie sein 19-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief negativ.