ORF-Brief kommt nicht: Plötzlich soll Kärntner 19 Euro mehr bezahlen

Seit dem 1. Jänner 2024 ist das neue Gesetz in Kraft, welches die bisherige GIS-Gebühr durch den neuen ORF-Beitrag ersetzt. 19,90 Euro sind damit in Kärnten pro Monat und pro Haushalt zu bezahlen (samt dem Kärntner Landesmusikschul-Förderbeitrag). Nur Michael wartete bisher vergeblich auf die Rechnung.

Kärntner soll 19 Euro mehr zahlen

„Als endlich ein Brief ankam, handelte es sich um einen Säumniszuschlag in Höhe von 19 Euro“, erklärt Michael gegenüber 5 Minuten Kärnten. Diesen muss er nun zusätzlich zum ORF-Beitrag bezahlen. Zuvor habe er nie eine Mitteilung vom ORF erhalten – weder eine Vorschreibung noch eine Zahlungserinnerung. „Im allerersten Brief bat man mich gleich Strafe zu zahlen. Das finde ich frech!“, betont der Kärntner verärgert.

„Bei Nichtzahlung der Beiträge ist ein Mahnverfahren vorgesehen“

Als er sich mit seinem Anliegen an die ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) wandte, hieß es dazu lediglich: „Wir bedauern, dass Sie die Vorschreibung, die wir am … an Sie versandt haben, nicht erhalten haben. Bitte beachten Sie, dass wir keine Haftung für nicht zugestellte Briefe übernehmen können.“ Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt eine OBS-Sprecherin: „Im ORF-Beitrags Gesetz 2024 ist bei Nichtzahlung der Beiträge ein Mahnverfahren vorgesehen. Bei nicht- oder nicht fristgerechter Zahlung, versendet das ORF-Beitrags-Service weitere Zahlungsaufforderungen. Danach erfolgt die Übergabe an ein Inkasso-Büro.“ Um Fälle wie diese künftig zu vermeiden, bot man dem Kärntner übrigens an, die Vorschreibungen künftig per E-Mail zu übermitteln. Weiters schlug man ihm vor, den ORF-Beitrag sowie die Landesabgabe ab sofort per SEPA-Lastschrift zu begleichen.

*Name von der Redaktion geändert

Seit 1. Jänner 2024 müssen alle den ORF-Beitrag zahlen. Was sagst du dazu? Finde ich gut. Frechheit! Ich nutze den ORF nicht, warum soll ich also zahlen? Ich habe keine Meinung dazu. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal