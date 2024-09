Der größte Psychologiekongress zum ersten Mal an der Uni Wien

Die Wissenschaftler stellen ihre Forschung vor und diskutieren in verschiedenen Formaten, wie die Psychologie zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen kann. Das Kongressprogramm und der Abstract-Band sind ab sofort auf der Kongress-Website verfügbar.

Hochkarätiges Kongressprogramm

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein hochkarätiges Kongressprogramm zusammenstellen konnten. International arbeitende Wissenschaftler werden ihre Forschungsergebnisse vorstellen und vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Debatten diskutieren“, sagt Psychologe Ulrich Ansorge von der Universität Wien.

Keynotes, Podiumsdiskussionen und Symposien

Im Fokus stehen unter anderem die Auswirkungen von Medien auf die psychische Gesundheit, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt und im Alltag, sowie die psychologischen Herausforderungen des Klimawandels und der Umweltveränderungen. Diese Themen werden in Keynotes, Podiumsdiskussionen und Symposien aus verschiedenen psychologischen Perspektiven beleuchtet.

Reduzierung von Plastikmüll

Gleich am Eröffnungstag etwa spricht die Umweltpsychologin Sabine Pahl von der Universität Wien darüber, wie menschliche Entscheidungen entlang des Lebenszyklus von Plastik zu Umweltverschmutzung führen und wie sozialwissenschaftliche Erkenntnisse und politische Maßnahmen zur Reduzierung von Plastikmüll beitragen können.

Zentrale Themen der wissenschaftlichen Psychologie

„Der gesellschaftliche Wandel, Möglichkeiten der Demokratieförderung, der Umgang mit dem Klimawandel und die Herausforderungen des Medienzeitalters sind zentrale Themen, mit denen sich die wissenschaftliche Psychologie beschäftigt“, erklärt DGPs-Präsident Stefan Schulz-Hardt.

Auch politische Psychologie ist vertreten

Auch der gesellschaftliche Wandel und Beiträge aus der politischen Psychologie sind auf dem Kongress vertreten. Der Moderator und Wissenschaftsjournalist Gert Scobel wird am Donnerstag, dem 19. September 2024, eine Podiumsdiskussion zur Demokratieförderung moderieren, in der Wissenschaftler verschiedener Teildisziplinen der Psychologie ihre (evidenzbasierten) Perspektiven auf Möglichkeiten der Demokratiebildung darlegen. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen konkrete Projektideen zur Förderung demokratischer Werte sowie Strategien, um Zielgruppen effektiver zu erreichen.

Podiumsdiskussion zu Künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt

Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft von Österreich, wird am Donnerstag, dem 19. September 2024, an einer Podiumsdiskussion zu Künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt teilnehmen, um über die Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz in Bezug auf menschliche Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft zu sprechen und konkrete Handlungsimplikationen für die Gestaltung, Einführung und Regulierung von KI zu diskutieren. Der Kongress wird von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) und dem Kongresspräsidenten Ulrich Ansorge von der Universität Wien ausgerichtet. Kooperationspartner ist in diesem Jahr die Österreichische Gesellschaft für Psychologie (ÖGP).

Hybridformat

Der DGPs-Kongress findet in diesem Jahr in einem teilhybriden Format aus Präsenzveranstaltungen und Online-Übertragungen statt. Verschiedene Veranstaltungsformate wie zum Beispiel die Keynotes und Symposien werden über einen Online-Zugang per ZOOM für eine begrenzte Teilnehmeranzahl verfügbar gemacht. Bitte geben Sie bei Ihrer Akkreditierung an, ob Sie einen digitalen Zugang zur Konferenz wünschen.

Veranstaltungen an der Universität Wien

Die Universität Wien ist mit ihren Veranstaltungsräumen und Hörsälen an mehr als 60 verschiedenen Standorten in Wien eine der bedeutendsten Kongress-, Tagungs- und Veranstaltungsorte in Österreich. Zusätzlich zum regulären Lehrbetrieb verzeichnet die Universität Wien jährlich rund 1.600 Veranstaltungen. Bei etwa 250 dieser Events handelte es sich um internationale wissenschaftliche Konferenzen, Tagungen und Kongresse.