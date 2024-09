Technische Kontrollen: 80 Anzeigen und ein positiver Drogentest

Bei technischen Kontrollen am 5. September 2024 auf der B162 in Scheffau am Tennengebirge zogen Polizisten der Landesverkehrsabteilung und Sachverständige der Kfz-Prüfstelle des Landes vier Kfz mangels Sicherheit aus dem Verkehr. Die Fahrzeuge wiesen teilweise defekte Bremslichter oder Ölverluste auf. Aus diesen Kontrollen resultierten insgesamt 80 Anzeigen sowie vier Kennzeichenabnahmen.

Positiver Drogentest und Führerscheinabnahme

Im Zuge einer Verkehrskontrolle zogen Pinzgauer Polizisten am späten Nachmittag des 5. September einen 28-jährigen Portugiesen aufgrund eines positiven Drogentests aus dem Verkehr. Der Mann zeigte sich zum Drogenkonsum geständig. Zudem stellten die Polizisten am Auto, welches in Österreich zugelassen ist, mehrere Mängel wie abgefahrene Reifen, eine fehlerhaft befestigte Windschutzscheibe und eine abgelaufene Begutachtungsplakette fest. Dem Mann wurden der Führerschein, die Kennzeichen und der Zulassungsschein an Ort und Stelle abgenommen. Er wird angezeigt und musste vorab eine Sicherheitsleistung bezahlen.