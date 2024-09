Tropentage an der BOKU: Nachhaltige Lösungen für Mensch und Umwelt

Unter dem Motto „Explore Opportunities … for Managing Natural Resources and a Better Life for All“ lädt der Tropentag nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Handeln ein. Der Fokus liegt auf praxisorientierter Entwicklungszusammenarbeit zur Bewältigung globaler Herausforderungen.

Dringlichkeit der globalen Krisen

Die zunehmende Dringlichkeit der globalen Krisen, allen voran der Klimawandel, verschärft die bereits bestehenden Probleme in den Tropen und Subtropen. Extreme Wetterereignisse wie Dürren und Überschwemmungen beeinträchtigen die landwirtschaftliche Produktion, verstärken die Nahrungsknappheit und treiben Millionen Menschen in noch tiefere Armut. Diese Krisen bedrohen nicht nur die Ernährungssicherheit, sondern auch die Lebensgrundlagen ganzer Gemeinschaften.

900 Teilnehmer und Low-Budget-Konferenz

Als eine der führenden Universitäten im Bereich der Entwicklungsforschung ist die BOKU stolz, in diesem Jahr rund 900 Teilnehmer aus mehr als 80 Ländern begrüßen zu dürfen. Der Tropentag bietet besonders jungen Wissenschaftlern aus den ärmsten Ländern der Welt eine wertvolle Plattform, ihre Forschung zu Themen wie nachhaltiges Ressourcenmanagement, globale Armutsbekämpfung, Klimaanpassung und Ernährungssouveränität vorzustellen. Für viele der Teilnehmer ist der Tropentag oft eine der wenigen bezahlbaren Möglichkeiten, an einer internationalen Konferenz teilzunehmen, da die Veranstaltung als Low-Budget-Konferenz konzipiert ist.

30 Workshops, 60 Vorträge und Artcompetitions

Auf dem Programm stehen Keynotes von renommierten Persönlichkeiten wie Franz Fischler, Anja Gassner und Lerato Thakholi. Darüber hinaus bietet der Tropentag mehr als 30 Workshops, 60 Vortrags- und Poster-Sessions sowie zahlreiche Artcompetitions. „Die Zusammenarbeit mit afrikanischen Universitäten hat an der BOKU eine lange Tradition, sowohl in der Forschung als auch in der Ausbildung von Studierenden“, betont Rektorin Eva Schulev-Steindl.

Tropentage 2024

Die BOKU richtet den Tropentag 2024 in Kooperation mit den Universitäten Berlin, Bonn, Göttingen, Hohenheim, Kassel-Witzenhausen, dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, der Universität Gent (Belgien), der Tschechischen Universität für Biowissenschaften Prag und dem Rat für Tropen- und Subtropenforschung in Zusammenarbeit mit dem GIZ-Fonds Internationale Agrarforschung (FIA) aus.