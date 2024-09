Feldkirchen bei Graz gewinnt 20. VCÖ-Mobilitätspreis

„Nachhaltige Mobilität bringt vielfache Vorteile: Sie reduziert Staus, Verkehrslärm und Energieverbrauch, sie verbessert für die Bevölkerung Luftqualität und Lebensqualität. Mehr öffentliche Verkehrsverbindungen und eine gute Rad-Infrastruktur erhöhen die Freiheit in der Verkehrsmittelwahl und verringern die Kosten der Mobilität sowohl für die Einzelnen als auch für die Gesellschaft insgesamt“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger zum Motto des 20. VCÖ-Mobilitätspreises Steiermark, „Mobilität nachhaltig verbessern“, fest.

Für neue Verkehrsordnung: Feldkirchen bei Graz gewinnt den 20. VCÖ-Mobilitätspreis

Die Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz hat eine neue Mobilitätsverordnung beschlossen, in der für Neubauten die Anzahl der zu errichtenden Stellplätze geregelt ist. Dabei wird erstmals auch die Anzahl der Fahrradabstellplätze – zumindest drei pro Wohneinheit – festgeschrieben sowie dem Bauträger ermöglicht, weniger Pkw-Stellplätze zu errichten, wenn ein Mobilitätskonzept vorgelegt und Sharing-Fahrzeuge, wie Carsharing, E-Bike und Lastenrad angeboten werden. Ist die öffentliche Erreichbarkeit gut, sinkt die Anzahl der zu errichtenden Pkw-Parkplätze. Die Mobilitätsverordnung basiert auf dem steiermärkischen Baugesetz, womit die Mobilitätsverordnung in Feldkirchen auch für andere steirische Gemeinden zum Vorbild werden kann. „Wohnbau und Siedlungsentwicklung haben großen Einfluss auf unser Mobilitätsverhalten. Werden neue Wohnungen in der Nähe des Öffentlichen Verkehrs errichtet, und können wichtige Ziele des Alltags gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden, kann die Bevölkerung sehr häufig autofrei mobil sein“, gratuliert VCÖ-Experte Michael Schwendinger Feldkirchen bei Graz zum Gewinn des 20. VCÖ-Mobilitätspreises Steiermark, der von Bürgermeister Erich Gosch und Gemeinderat Hannes Krois entgegen genommen wurde.

Weitere Projekte ausgezeichnet

Als erste Stadt in Österreich hat Graz eine eigene Servicestelle für die Umsetzung von BiciBus-Linien errichtet. Bei einem BiciBus radeln Schülerinnen und Schüler gemeinsam entlang einer vordefinierten Route in Begleitung von Erwachsenen zur Schule. Die Servicestelle unterstützt Eltern und Schulen bei der Umsetzung von BiciBus-Linien. Im Frühling und Herbst 2023 gab es wöchentlich BiciBus-Linien mit Polizeibegleitung zu vier Schulen (VS Jägergrund, PVS Augustinum, PVS der PH Steiermark, VS Geidorf). Es wurden auch Fahrräder zur Verfügung gestellt, beispielsweise Spezialräder für seheingeschränkte Kinder, für Kinder im Rollstuhl und Kinder mit anderen Beeinträchtigungen. Die Freude der teilnehmenden Kinder war sehr groß. Die gesammelten Erfahrungen fließen in die Beratung der Servicestelle ein, die seit März 2024 vom Kinderbüro und von der Radlobby ARGUS Steiermark betrieben wird. Im Juni gab es erste selbstinitiierte BiciBus-Linien, im neuen Schuljahr beginnen im September bereits drei BiciBus-Linien. Die Auszeichnung als vorbildliches Projekt beim VCÖ-Mobilitätspreis Steiermark nahmen Katja Hausleitner vom Kinderbüro, Simone Feigl von der Radlobby ARGUS Steiermark und Richard Wagner von der Abteilung Verkehrsplanung der Stadt Graz entgegen. Seit fast 25 Jahren bringt der Nachtbus jeden Samstag Jugendliche zwischen Trofaiach und Mürzzuschlag in der Nacht sicher ans Ziel und nach Hause. In stark frequentierten Abschnitten gibt es einen Stundentakt, die Taktung ist mit der S-Bahn abgestimmt. Wer ein Top-Jugendticket, Klimaticket oder Monatskarte hat fährt gratis. 17 Gemeinden der Region und das Land Steiermark unterstützen das Angebot. Allein im Jahr 2023 sind 7.100 Personen mit den Nachtbussen gefahren. Nachtbusse machen junge Menschen unabhängig, sorgen dafür, dass Eltern ruhiger schlafen können und retten Menschenleben, betont der VCÖ. Die Auszeichnung nahmen Leobens Bürgermeister und Vorsitzender des Regionalverbandes Kurt Wallner und die regionale Jugendmanagerin Andrea Pillhofer entgegen.

VCÖ-Mobilitätspreis Steiermark

Der renommierte VCÖ-Mobilitätspreis Steiermark wird vom VCÖ in Kooperation mit dem Land Steiermark und den ÖBB durchgeführt sowie von Verkehrsverbund Steiermark, Holding Graz und Energie Steiermark unterstützt. „Um die Klimakrise zu meistern, müssen wir den Mobilitätssektor neu denken und nachhaltig gestalten. Hierfür braucht es innovative Lösungen, die wir auch heuer wieder mit dem VCÖ-Mobilitätspreis vor den Vorhang holen. Hier sind wir als ÖBB als Partner wieder gerne dabei. Danke an alle, die mitgemacht haben und herzliche Gratulation an die Gewinnerinnen und Gewinner“, so Herwig Riegler, ÖBB-Infrastruktur AG.