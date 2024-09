Pocher-Scheidung durch: Amira Aly zeigt sich entspannt

Veröffentlicht am 6. September 2024, 17:42 / ©IMAGO / STAR MEDIA / Canva Montage 5 Minuten

Mit ihrem neuen alten Namen zeigt Amira Aly auf Instagram, dass das Ehekapitel nun abgeschlossen ist. Vor vier Tagen teilte Olli Pocher auf seiner Instagram-Seite nun ein Foto, das die beiden bei ihrer Hochzeit zeigt. Das Foto, auf dem der Comedian Amira auch markiert hat, kommentiert Pocher mit: „Seit heute sind Amira und ich offiziell geschieden! Schade…Ich dachte es hält für immer (länger)“.

Amira Aly sichtlich entspannt im Urlaub

Während Oliver Pocher die Scheidung auf Instagram in einem Posting mit Hochzeitsfoto verkündet, zeigt sich die, in Deutschland lebende, TV-Moderatorin sichtlich entspannt im Urlaub. Sie teilt Stories auf Instagram von einem Familien Resort und sich selbst während einer angenehmen Gesichtsbehandlung. „Ich will hier nicht mehr weg“, kommentiert die Klagenfurterin und präsentiert die schöne Aussicht des Familien Resorts.