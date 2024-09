„Drogenrazzia“: Polizei stürmt Gebäude – vier Männer festgenommen

Veröffentlicht am 6. September 2024, 17:50 / ©LPD NÖ

Am gestrigen Donnerstag, 5. September 2024 ereigneten sich in Hainburg an der Donau (NÖ) dramatische Szenen. Ein Gebäude wurde von mehreren Zivilfahrzeugen umzingelt und Polizisten stürmten aus den Autos.

Vier Männer wurden festgenommen

Zunächst sicherten die Beamten das Gelände und im Anschluss daran stürmte die Spezialeinheit Cobra das Gebäude. Laut „Heute.at“ wurden vier Männern bei diesem Einsatz festgenommen.

Zugriff im Suchtmittelmilieu

Seitens der Polizei wurden keine genauen Details genannt. Doch es soll sich um einen Zugriff im Suchtmittelmilieu handeln. Es wurde eine Cannabisplantage gefunden und in Folge sichergestellt. Weitere Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt geführt.

